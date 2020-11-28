Семак: «Есть определенные сложности, много отсутствующих. Выйдут те, кто может играть»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о проблемах с составом перед матчем 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала».
— К сожалению, у нас отсутствуют Дуглас, Ракицкий, Ловрен, Караваев, Вендел и Оздоев, — сказал в эфире «Матч Премьер» Семак. — По 2-3 тренировки провели Дриусси и Азмун, Малком — в такой же ситуации. Есть определенные сложности. Сегодня выйдут те, кто может играть. Посмотрим, насколько у них получится. Мы все понимаем, как непросто приходится футболистам из-за напряженного графика. Впрочем, это шанс для других показать себя и помочь команде.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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