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Семак: «Есть определенные сложности, много отсутствующих. Выйдут те, кто может играть»

13:54

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о проблемах с составом перед матчем 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала».

— К сожалению, у нас отсутствуют Дуглас, Ракицкий, Ловрен, Караваев, Вендел и Оздоев, — сказал в эфире «Матч Премьер» Семак. — По 2-3 тренировки провели Дриусси и Азмун, Малком — в такой же ситуации. Есть определенные сложности. Сегодня выйдут те, кто может играть. Посмотрим, насколько у них получится. Мы все понимаем, как непросто приходится футболистам из-за напряженного графика. Впрочем, это шанс для других показать себя и помочь команде.

Арсенал Т — Зенит

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