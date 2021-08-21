Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал рекордсменом по количеству матчей, сыгранных в чемпионатах России. Вратарь вышел на поле в 490-й раз в матче пятого тура Тинькофф РПЛ против грозненского «Ахмата» (2:0).

«Рекорды второстепенны, главное — победа. Но за поддержку спасибо — лучшие, как всегда», — написал Акинфеев в Instagram.

Акинфееву является воспитанником ЦСКА, за основную команду которого играет с 2003 года. В составе московского клуба вратарь стал шестикратным чемпионом и победителем Кубка России, семь раз выиграл Суперкубок страны. Голкипер является обладателем Кубка УЕФА (2005).

В составе сборной России Акинфеев становился бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, доходил до четвертьфинала чемпионата мира-2018.

Акинфеев является рекордсменом чемпионатов России по количеству матчей «на ноль» (221), 16 раз он был включен в список 33 лучших футболистов чемпионата страны.