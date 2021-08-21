«Рекорды второстепенны, главное — победа». Акинфеев — о своем новом рекорде
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал рекордсменом по количеству матчей, сыгранных в чемпионатах России. Вратарь вышел на поле в 490-й раз в матче пятого тура Тинькофф РПЛ против грозненского «Ахмата» (2:0).
«Рекорды второстепенны, главное — победа. Но за поддержку спасибо — лучшие, как всегда», — написал Акинфеев в Instagram.
Акинфееву является воспитанником ЦСКА, за основную команду которого играет с 2003 года. В составе московского клуба вратарь стал шестикратным чемпионом и победителем Кубка России, семь раз выиграл Суперкубок страны. Голкипер является обладателем Кубка УЕФА (2005).
В составе сборной России Акинфеев становился бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, доходил до четвертьфинала чемпионата мира-2018.
Акинфеев является рекордсменом чемпионатов России по количеству матчей «на ноль» (221), 16 раз он был включен в список 33 лучших футболистов чемпионата страны.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю