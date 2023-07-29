Семак получил красную карточку после финального свистка в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак был удален после финального свистка в матче с «Ростовом» (1:1) во 2-м туре РПЛ.

Скриншот трансляции.

Специалист подошел к главному арбитру Евгению Кукуляку и после эмоционального диалога получил красную карточку.

Скриншот трансляции.

После матча тренер сине-бело-голубых рассказал, за что он получил красную карточку: «Судья сказал, что я не имею права к нему подходить».

Из-за дисквалификации Семак пропустит игру 3-го тура РПЛ против «Динамо» 6 августа.