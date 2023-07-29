Семак рассказал, за что он получил красную карточку после матча с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, за что получил красную карточку после матча 2-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

«Я подошел к судье и спросил — видел ли он, как наступили шипами на ногу Клаудиньо. Он показал мне красную карточку. Сказал, что я не имею права к нему подходить. Буду знать», — приводит слова Семака matchtv.ru.

Семак после финального свистка подошел к главному арбитру матча Евгению Кукуляку и после эмоционального диалога с ним получил красную карточку.

«Зенит» и «Ростов» набрали по 4 очка и лидируют в турнирной таблице РПЛ.

В 3-м туре команда Семака дома примет «Динамо» 6 августа. Команда Валерия Карпина отправится в гости к «Крыльям Советов» 5-го числа.