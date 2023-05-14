Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:54

Селюк заявил, что Гбамбле был сильно заряжен на игру с «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Агент Дмитрий Селюк, представляющий дела игроков «Ахмата» Мохамеда Конате и Нене Гбамбле, оценил форму своих футболистов.

«Для Нене этот гол стал первым в РПЛ, но для меня это не стало удивлением. Сегодня утром я ему позвонил и сказал, что чувствую, как он сможет забить «Динамо». Нене мне ответил, что у него тоже есть такое ощущение. Он вчера рано лег, уже в 9 вечера спал, поэтому был сильно заряжен. Он забил победной гол «Динамо», для него это очень важно. Мы сегодня увидели, что это техничный парень, который даже со своим невысоким ростом может забивать головой. Сегодня «Ахмат» ярко играл впереди во много благодаря Нене. Отдельно отмечу Конате, который очень помогает Гбабмбле привыкнуть к стране и к РПЛ. Сам Мохамед тоже провел очередной сильный матч. Для него это уже 11-й гол в сезоне. Конате, Кордоба и Дзюба — три лучших силовых нападающих Премьер-Лиги. Среди них Конате выделяется. Он и моложе Кордобы и Дзюбы, и играет в более сложный футбол. Ему в «Ахмате» приходится больше в борьбе работать, в отличие от Дзюбы и Кордобы», — приводит слова Селюка Metaratings.ru.

«Ахмат» после победы над «Динамо» набрал 46 очков и укрепился на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://metaratings.ru/news/selyuk-utrom-pozvonil-gbamble-i-skazal-chto-on-zabyot-dinamo-v-akhmate-on-i-konate-rastut-kak-muzhchiny-251049/
Мохамед Конате
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
Дмитрий Селюк
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ЦСКА разгромил «Торпедо» со счетом 3:0 в матче РПЛ
«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ
Разрыв между Эрдоганом и Кылычдароглу стал меньше 10% после обработки данных с 60% урн
Во Франции призвали обратить внимание на данные о неадекватности Зеленского
14 мая — Международный день матери: история и традиции праздника
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: награждение «Зенита», «Спартак» и судейство, вылет «Торпедо»
Нобоа: «Осталось три игры. Важно, чтобы смогли выиграть. Ситуация непростая»
Нобоа — о победе над «Ростовом»: «Сегодня мы показали нашу игру»
«Ростов» проиграл «Сочи» и практически выбыл из гонки за серебро. У команды Карпина три матча подряд без побед
ЦСКА оторвался от «Ростова» и «Спартака» на 4 очка: турнирная таблица РПЛ после 27-го тура
«Факел» обыграл «Пари НН» и одержал третью победу подряд
«Сочи» — «Ростов»: хозяева открыли счет на 89-й минуте
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Новиков: «Если Йокановича устраивал состав «Динамо», то должны были быть другие результаты»

Булыкин заявил, что Писарского рано называть игроком одного сезона
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 2 : 1
13.05 14:00
Химки – Спартак
 1 : 1
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 2 : 2
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 3 : 0
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 1 : 1
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 0 : 3
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 1 : 0
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости