Селюк заявил, что Гбамбле был сильно заряжен на игру с «Динамо»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий дела игроков «Ахмата» Мохамеда Конате и Нене Гбамбле, оценил форму своих футболистов.

«Для Нене этот гол стал первым в РПЛ, но для меня это не стало удивлением. Сегодня утром я ему позвонил и сказал, что чувствую, как он сможет забить «Динамо». Нене мне ответил, что у него тоже есть такое ощущение. Он вчера рано лег, уже в 9 вечера спал, поэтому был сильно заряжен. Он забил победной гол «Динамо», для него это очень важно. Мы сегодня увидели, что это техничный парень, который даже со своим невысоким ростом может забивать головой. Сегодня «Ахмат» ярко играл впереди во много благодаря Нене. Отдельно отмечу Конате, который очень помогает Гбабмбле привыкнуть к стране и к РПЛ. Сам Мохамед тоже провел очередной сильный матч. Для него это уже 11-й гол в сезоне. Конате, Кордоба и Дзюба — три лучших силовых нападающих Премьер-Лиги. Среди них Конате выделяется. Он и моложе Кордобы и Дзюбы, и играет в более сложный футбол. Ему в «Ахмате» приходится больше в борьбе работать, в отличие от Дзюбы и Кордобы», — приводит слова Селюка Metaratings.ru.

«Ахмат» после победы над «Динамо» набрал 46 очков и укрепился на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.