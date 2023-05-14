Булыкин заявил, что Писарского рано называть игроком одного сезона

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о причинах низкой результативности нападающего самарских «Крыльев Советов» Владимира Писарского.

«Причину спада Владимира Писарского можно объяснить тем, что на него возложили большие надежды в Самаре после удачной игры за «Оренбург». Переход в новый клуб сказался на уровне его игры. Такое бывает со многими нападающими. В пример можно привести Гамида Агаларова, который феерил в «Уфе», а потом перешел в «Ахмат» и исчез с радаров. Но пока Писарского рано называть игроком одного сезона. Посмотрим, сумеет ли он пережить этот спад и вернуться на высокий уровень. Еще это объясняется тем, что переход в «Крылья» был весьма рискованным. В «Оренбурге» было хорошее взаимопонимание, ему не глядя отдавали передачи и находили его на поле. Владимир легко забивал мячи. А в новой команде нужно начинать все сначала, проходить эту акклиматизацию. Наверняка в какой-то момент снизил требования к себе, потому что подписал хороший контракт. Перестал забивать и потерял уверенность. Так бывает у многих футболистов. Это тонкие моменты, которые способны понять не все», — приводит слова Булыкина RT.

Писарский перешел из «Оренбурга» в «Крылья» в январе 2023 года. В составе самарской команды он провел 9 матчей в РПЛ и отметился 1 результативной передачей.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 26 очков.