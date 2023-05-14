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Сегодня, 19:59

Булыкин заявил, что Писарского рано называть игроком одного сезона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о причинах низкой результативности нападающего самарских «Крыльев Советов» Владимира Писарского.

«Причину спада Владимира Писарского можно объяснить тем, что на него возложили большие надежды в Самаре после удачной игры за «Оренбург». Переход в новый клуб сказался на уровне его игры. Такое бывает со многими нападающими. В пример можно привести Гамида Агаларова, который феерил в «Уфе», а потом перешел в «Ахмат» и исчез с радаров. Но пока Писарского рано называть игроком одного сезона. Посмотрим, сумеет ли он пережить этот спад и вернуться на высокий уровень. Еще это объясняется тем, что переход в «Крылья» был весьма рискованным. В «Оренбурге» было хорошее взаимопонимание, ему не глядя отдавали передачи и находили его на поле. Владимир легко забивал мячи. А в новой команде нужно начинать все сначала, проходить эту акклиматизацию. Наверняка в какой-то момент снизил требования к себе, потому что подписал хороший контракт. Перестал забивать и потерял уверенность. Так бывает у многих футболистов. Это тонкие моменты, которые способны понять не все», — приводит слова Булыкина RT.

Писарский перешел из «Оренбурга» в «Крылья» в январе 2023 года. В составе самарской команды он провел 9 матчей в РПЛ и отметился 1 результативной передачей.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 26 очков.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1148438-bulykin-pisarskii-rezultativnost
Владимир Сычевой (Писарский)
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
5
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 2 : 1
13.05 14:00
Химки – Спартак
 1 : 1
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 2 : 2
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 3 : 0
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 1 : 1
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 0 : 3
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 1 : 0
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Факел – Пари НН
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