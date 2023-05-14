Новиков: «Если Йокановича устраивал состав «Динамо», то должны были быть другие результаты»

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал корреспонденту «СЭ» отставку главного тренера москвичей Славиши Йокановича.

«Работу Йокановича должно оценивать руководство, а не я. Я никакого отношения к «Динамо» сейчас не имею. Тем более, это мой коллега, оценивать которого будет неэтично. Хороший ли был состав у «Динамо»? Нельзя останавливаться на достигнутом. Всегда можно искать игроков. Главный тренер должен ответить на этот вопрос. Устраивали его футболисты, которые были? Если нет, то он должен был говорить об этом руководству. Если его устраивали игроки, то должны были быть какие-то другие результаты», — сказал Новиков корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Московский клуб занимает седьмое место с 42 очками после 27 туров РПЛ. «Ахмат» — пятый с 46 баллами.

54-летний сербский специалист возглавил «Динамо» в июне 2022-го. Ранее Йоканович тренировал «Шеффилд Юнайтед», «Аль-Гарафу», «Фулхэм», «Уотфорд» и другие команды.