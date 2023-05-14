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Сегодня, 19:54

Новиков: «Если Йокановича устраивал состав «Динамо», то должны были быть другие результаты»

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Славиша Йоканович.
Фото Global Look Press

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал корреспонденту «СЭ» отставку главного тренера москвичей Славиши Йокановича.

Славиша Йоканович. «Динамо» объявило об увольнении Йокановича с поста главного тренера

«Работу Йокановича должно оценивать руководство, а не я. Я никакого отношения к «Динамо» сейчас не имею. Тем более, это мой коллега, оценивать которого будет неэтично. Хороший ли был состав у «Динамо»? Нельзя останавливаться на достигнутом. Всегда можно искать игроков. Главный тренер должен ответить на этот вопрос. Устраивали его футболисты, которые были? Если нет, то он должен был говорить об этом руководству. Если его устраивали игроки, то должны были быть какие-то другие результаты», — сказал Новиков корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Московский клуб занимает седьмое место с 42 очками после 27 туров РПЛ. «Ахмат» — пятый с 46 баллами.

54-летний сербский специалист возглавил «Динамо» в июне 2022-го. Ранее Йоканович тренировал «Шеффилд Юнайтед», «Аль-Гарафу», «Фулхэм», «Уотфорд» и другие команды.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Кирилл Новиков
Славиша Йоканович
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
Результаты / календарь
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30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 2 : 1
13.05 14:00
Химки – Спартак
 1 : 1
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 2 : 2
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 3 : 0
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 1 : 1
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 0 : 3
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 1 : 0
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 1 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
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