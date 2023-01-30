Селюк сомневается в возможном переходе Игнатьева в «Хапоэль»

Футбольный агент Дмитрий Селюк сомневается в переходе нападающего «Локомотива» Ивана Игнатьева в израильский «Хапоэль».

«Скорее всего, это агентский вброс. В Израиле трансферное окно закрывается послезавтра, поэтому Игнатьеву, чтобы подписать контракт, надо физически находиться там. Но с другой стороны это возможно, потому что у Шапи и Игнатьева один агент — Алан Агузаров. Россияне потихонечку коррумпируют израильский футбол. В «Бейтар» из «Краснодара» перешёл защитник Бородин. Я знаю, что «Хапоэлю» нужен нападающий. Переход Игнатьева возможен. В клубе про него знают давно. Но если бы они его хотели, то взяли бы раньше. Приоритет Игнатьева — продление контракта с «Локомотивом», потому что «Локомотив» и «Хапоэль» — это небо и земля!» — приводит слова Селюка Legalbet.

Ранее сообщалось, что «Хапоэль» хочет приобрести Игнатьева у «Локомотива» в ближайшие два дня.

В этом сезоне 24-летний Игнатьев сыграл 16 матчей за «Локомотив», отметившись 4 забитыми мячами и 2 результативными передачами.