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Гуренко высказался о введении штрафа для игроков «Локомотива» за мат

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник московского «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о введении наставником «железнодорожников» Михаилом Галактионовым штрафа для игроков за мат в быту.

«Думаю, что без мата лучше играть не станешь. Но ребят это дисциплинирует. Да и мат по-разному можно озвучить. На игру, я думаю, это решение не скажется. Тут только дисциплина. А лучшей игры мы не увидим. Мостовой заявил, что футбол не может существовать без мата? Я думаю, что это все индивидуально. Кто-то может матерными словами выражаться так, что аж песня льется, а от другого человека слух режет. Я бы сильно не обращал внимание на этот штраф. При Семине такого не было. Семин и сам матом не ругался. Он нас ругал, но не матом. Главное, чтобы человека никакого не оскорбить. Тут важна интонация и время. В то время у нас ребята особо и не матерились. Никто этим не злоупотреблял», — приводит слова Гуренко «Спорт День за Днем».

Он также считает, что этот штраф не решит проблемы «Локомотива».

«Может, у них что-то на тренировке случилось, может партнеры неуважительно друг к другу относились. Поэтому эти штрафные санкции могли и ввести», — добавил Гуренко.

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. На данный момент железнодорожники занимают 14-е место в чемпионате России, набрав 13 очков за 17 туров.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gurenko-o-shtrafe-galaktionova-za-mat-v-lokomotive-pri-semine-takogo-ne-bylo
Сергей Гуренко
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
1
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