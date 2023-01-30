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Сегодня, 19:31

«Ахмат» одержал победу над «Бухарой» в товарищеском матче

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ахмат» одержал победу над «Бухарой» в товарищеском матче со счетом 2:0.

В составе российской команды во втором тайме голы забили Магомед Якуев и Нене Гбамбле.

Накануне «Ахмат» начал второй подготовительный этап. В понедельник, 30 января, комнада провела первый спарринг на этих сборах.

ФК Ахмат
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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