«Ахмат» одержал победу над «Бухарой» в товарищеском матче

«Ахмат» одержал победу над «Бухарой» в товарищеском матче со счетом 2:0.

В составе российской команды во втором тайме голы забили Магомед Якуев и Нене Гбамбле.

Накануне «Ахмат» начал второй подготовительный этап. В понедельник, 30 января, комнада провела первый спарринг на этих сборах.