Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал новость о том, что бывший футболист «Манчестер Сити» Яя Туре вошел в тренерский штаб Андрея Талалаева в «Ахмате».

«Ахмат» — клуб, который всегда ставит перед собой большие задачи. В нем серьезная структура, которая приглашает человека со знаниями и опытом. Огромное спасибо президенту «Ахмата» и главному тренеру! Чем больше приглашений будет таких приглашений, тем больше российский футбол будет развиваться. Это способствует интересу из-за рубежа. От этого доходы клубов будут увеличиваться. Для «Ахмата» это очень грамотный шаг, учитывая проблемы на международной арене. Привлечение таких знаковых фигур в свой штаб — отличное решение», — сказал Селюк «СЭ».

Также Селюк заявил, что его жена сыграла большую роль в решение Яя Туре прийти в «Ахмат».

«Туре рассказала о Грозном моя жена. У нее большинство родственников оттуда. Каждое лето она проводила в Чечне. Это красивый город. Яя — мусульманин. Он с пониманием относится ко многим вещам», — добавил Селюк

Ранее Туре играл в чемпионате Украины за донецкий «Металлург» (2003-2005 годах). В 2020 году хавбек объявил о завершении карьеры.

(Владимир Пушкарев)