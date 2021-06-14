Руй Витория впервые посетил стадион «Спартака»
14:47
Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория впервые посетил домашний стадион красно-белых, «Открытие Арену».
Сегодня, 14 июня 51-летний португальский специалист проведет первую пресс-конференцию в качестве наставника московского клуба.
Руй Витория познакомился с нашим домашним стадионом ? ?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) June 14, 2021
До первой пресс-конференции тренера осталось чуть менее получаса ? pic.twitter.com/to4KZ5ThVu
Витория сменил на посту главного тренера «Спартака» немецкого специалиста Доменико Тедеско, покинувшего команду по окончании прошлого сезона. Красно-белые объявили о заключении двухлетнего контракта с португальцем 24 мая.
По итогам сезона-2020/21 «Спартак» занял второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.
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