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Руй Витория впервые посетил стадион «Спартака»

14:47
Руй Витория. Фото ФК «Спартак»
Руй Витория. Фото ФК «Спартак»
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Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория впервые посетил домашний стадион красно-белых, «Открытие Арену».

Сегодня, 14 июня 51-летний португальский специалист проведет первую пресс-конференцию в качестве наставника московского клуба.

Витория сменил на посту главного тренера «Спартака» немецкого специалиста Доменико Тедеско, покинувшего команду по окончании прошлого сезона. Красно-белые объявили о заключении двухлетнего контракта с португальцем 24 мая.

По итогам сезона-2020/21 «Спартак» занял второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

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Иван Торопцев все материалы автора
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