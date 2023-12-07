Селин: «У кого-то есть зависть к Абаскалю. Но российским тренерам в РПЛ шансы тоже даются»

Бывший полузащитник «Кубани» Алексей Селин высказался о том, что главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля часто критикуют за эксцентричное поведение.

«Есть какая-то группа людей и СМИ, которые это делают. Но «Спартак» — это «народная команда», поэтому там особый спрос. Все действия Абаскаля постоянно рассматриваются под микроскопом, любой негатив сразу громко обсуждается, и ему приходится работать в таких условиях. Если хочешь быть тренером великой команды по меркам нашего российского футбола, то будь готов к такому давлению», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Селина.

Он также не видит проблемы в том, что Абаскаль — иностранец.

«Может, зависть есть у кого-то. Ну и что с того, что иностранец? Российским тренерам в РПЛ шансы тоже даются. Кто-то работает больше, кто-то — меньше. Что будет дальше, неизвестно», — добавил специалист.

Абаскаль возглавляет московскую команду с лета 2022 года. Текущий контракт 34-летнего испанца с красно-белыми рассчитан до июня 2025-го.

Ранее стало известно, что Абаскаля дисквалифицировали на три матча, один из которых — условно, за поведение в игре 17-го тура с «Ахматом» (1:2).