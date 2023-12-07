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Селин: «У кого-то есть зависть к Абаскалю. Но российским тренерам в РПЛ шансы тоже даются»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Кубани» Алексей Селин высказался о том, что главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля часто критикуют за эксцентричное поведение.

«Есть какая-то группа людей и СМИ, которые это делают. Но «Спартак» — это «народная команда», поэтому там особый спрос. Все действия Абаскаля постоянно рассматриваются под микроскопом, любой негатив сразу громко обсуждается, и ему приходится работать в таких условиях. Если хочешь быть тренером великой команды по меркам нашего российского футбола, то будь готов к такому давлению», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Селина.

Он также не видит проблемы в том, что Абаскаль — иностранец.

«Может, зависть есть у кого-то. Ну и что с того, что иностранец? Российским тренерам в РПЛ шансы тоже даются. Кто-то работает больше, кто-то — меньше. Что будет дальше, неизвестно», — добавил специалист.

Абаскаль возглавляет московскую команду с лета 2022 года. Текущий контракт 34-летнего испанца с красно-белыми рассчитан до июня 2025-го.

Ранее стало известно, что Абаскаля дисквалифицировали на три матча, один из которых — условно, за поведение в игре 17-го тура с «Ахматом» (1:2).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005497792_eks-igrok_kubani_selin_u_kogo-to_est_zavist_k_abaskalyu
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

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Александр Соболев

Спартак

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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
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