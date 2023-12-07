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Сегодня, 21:08

Лахиялов: «Не думаю, что Бериша хотел спровоцировать Абаскаля. Это был просто выплеск эмоций»

Алина Савинова
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Президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов поделился мнением об инциденте между главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем и полузащитником «Ахмата» Бернардом Беришей в матче 17-го тура РПЛ (1:2).

«Понятно, что основная вина лежит на главном тренере «Спартака» Абаскале, там другого варианта быть не может. На то он и главный тренер, на то он и старший в команде, чтобы отличаться от футболистов. Игроки в пылу борьбы на эмоциях могут совершать ошибки, но главный тренер, я думаю, не должен себе такого позволять. При этом не снимаю доли ответственности с Бериши. Я сам лично с ним не знаком, но судя по тому, что мы видим на картинке, он довольно эмоциональный человек. Не думаю, что Бериша хотел спровоцировать Абаскаля. Это был просто выплеск эмоций у футболиста, и он показал их так, как показал. Получилось не совсем удачно. Главный тренер попался на эту удочку и совершил то, чего не должен был совершать», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Лахиялова.

В игре между командами Бериша побежал праздновать гол, забитый Гамидом Агаларовым, к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля, после чего испанец толкнул его. Футболист получил желтую карточку, а тренер — красную. 7 декабря КДК РФС принял решение дисквалифицировать Абаскаля на три матча, один из которых — условно, за поведение в этой встрече.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005497794_lahiyalov__pro_abaskalya_ne_dumayu_chto_berisha_hotel_sprovocirovat_abaskalya
Бернард Бериша
Шамиль Лахиялов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
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Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
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Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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Брайан Мансилья

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 14 1 4
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