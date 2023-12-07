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Тикнизян: «Амбиции и самоотдача сборной Армении растут. Вся команда стремится к участию в большом турнире»

Алина Савинова
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Полузащитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян ответил на вопрос о том, когда его национальную команду можно будет увидеть на крупных турнирах.

«Я не люблю строить планы. На все воля божья. Вся сборная стремится к участию в большом турнире. Но и Москва не сразу строилась. Я извиняюсь, мы год назад играли вничью с Лихтенштейном и радовались этому, а теперь расстраиваемся после ничейного результата с Турцией. Это говорит о том, что наши амбиции и самоотдача растут. Всему свое время. Главное работать, тогда тебе воздастся свыше», — цитирует Тикнизяна Sport24.

24-летний футболист дебютировал за сборную Армении в марте 2023 года. Всего он провел 10 матчей в составе своей национальной команды и отметился 1 голом.

Сборная Армении заняла 4-е место в группе D квалификации Евро-2024, набрав 8 очков за 8 матчей, и не смогла попасть в финальную часть турнира.

Источник: https://sport24.ru/football/news-602520-tiknizyan-ambitsii-sbornoy-armenii-rastut-vsya-komanda-stremitsya-k-uchastiyu-v-bolshom-turnire
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
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 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Локомотив – Урал
 - : -
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Спартак – Кр. Советов
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 - : -
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