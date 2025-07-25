Селихов: «Станкович ни разу не поговорил со мной, когда я был в «Спартаке»

Голкипер «Урала» Александр Селихов рассказал о совместной работе с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем.

«Я с большим уважением отношусь к Станковичу как к игроку, но как к тренеру [разводит руками] — извините. Он со мной ни разу не поговорил за этот отрезок в полгода. Когда мне сообщили, что я не лечу на второй сбор, это не он мне сказал, а новый спортивный директор Кахигао. Он меня вызвал и сказал, что по решению тренерского штаба и главного тренера я не лечу на сборы. Так все и закончилось. Блин, по мне, просто вызови сам и скажи: «Саш, спасибо, до свидания». Все», — заявил Селихов в интервью Legalbet Спорт.

Селихов был вратарем «Спартака» с января 2017 года по февраль текущего года. За этот период он сыграл в 102 матчах, из них в 30 матчах не пропустил ни одного гола. За время выступления за «Спартак» Селихов пропустил 117 голов.

В зимнее трансферное окно вратарь перешел в «Урал» на правах аренды сроком на три месяца, а летом подписал с клубом контракт до 2028 года. Выступая за екатеринбургскую команду, Селихов отыграл девять матчей, в четырех из них не пропустил ни одного мяча, а всего за это время в его ворота влетело 11 мячей.