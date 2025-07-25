«Пари НН» объявил о переходе хавбека Сефаса

Полузащитник Реналдо Сефас перешел в «Пари НН», сообщает пресс-служба российского клуба.

25-летний ямайский футболист подписал контракт на три года.

Его последним клубом был «Анкарагюджю», который игрок покинул по истечении срока действия контракта.

В прошлом сезоне Сефас провел 32 матча за турецкий клуб, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач. На его счету 21 игра и 1 мяч за сборную Ямайки.

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