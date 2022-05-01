Губернатор Самарской области рассказал о бюджете «Крыльев Советов»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о бюджете клуба.

— Нынешние санкции не заставят снижать бюджет?

— Думаю, конечно, ситуация будет непростая. Мы постараемся, чтобы спонсоры подстраховали в этой ситуации.

— Вопрос об урезании зарплат не стоит? Вряд ли у клуба есть сумасшедшие миллионы на евро контракты.

— Точно не евро контракты. Вообще не понимаю, как об этом может идти речь в нынешних условиях. Понятно, что ведущим футболистам клуба мы планируем сделать предложение об улучшении зарплаты. Это будет сделано 100%.