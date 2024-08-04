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Нападающий ЦСКА Койта заявил, что будет скучать по Чалову: «Он — легенда ЦСКА»

Константин Белов
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Секу Койта ответил на вопрос о жизни в Москве.

«Москва очень красивый и большой город. Здесь добрые люди, плюс в городе много малийцев. Не чувствую себя одиноким. Ко мне приехала часть семьи, скоро и другие родственники приедут в Москву», — сказал Койта.

Также нападающий армейцев поделился мнением о переходе форварда Федора Чалова из ЦСКА в ПАОК.

«Не ожидал, что Чалов покинет команду. Узнал про это в самый последний момент. Буду по нему скучать. Это легенда ЦСКА, это весомая потеря для нас. Но мы будем стараться побеждать», — добавил Койта.

ПАОК объявил о переходе 26-летнего Чалова 1 августа. Форвард подписал контракт до лета 2027 года.

Федор Чалов
ФК ПАОК
ФК ЦСКА (Москва)
Секу Койта
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
5
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
6
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
7
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
8
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
12
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
13
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
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3.08 20:00
Рубин – Химки
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ЦСКА – Оренбург
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 - : -
4.08 20:30
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 - : -
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 - : -
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