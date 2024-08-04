Полузащитник «Краснодара» Ленини рассказал о цели на сезон

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини заявил, что готов забить как можно больше голов за свой клуб в новом сезоне.

«Хочу забить как можно больше голов в этом сезоне. Но это футбол, все увидим на поле», — сказал Ленини «РБ Спорт».

В РПЛ «Краснодар» за 2 матча набрал 2 очка и располагается на 12-м месте в турнирной таблице.

В матче Кубка России с ЦСКА (1:0) футболист отличился голом.