Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился эмоциями от победы над «Ахматом» в матче 8-го тура Тинькофф-РПЛ (1:0). Единственный мяч провел Иван Ордец в добавленное время.

— Был сложный первый тайм, — сказал Новиков. — Понятна некоторая нервозность после поражения в Тбилиси, она чувствовалась. Надо было втянуться в игру. К сожалению, и трибуны не поддерживали. И «Ахмат», и мы не сыграли в первом тайме так, как должны были.

В перерыве внесли коррективы, попросили усилить давление, использовать больше вертикальных передач. Ребята это сделали, наше преимущество во втором тайме стало глобальным. Здорово сыграли в обороне — подстраховка, игра на опережение, ведение единоборств. И впереди тоже неплохо выглядели, было много подходов. Но опять, куда угодно — в соперника, в перекладину, но не в ворота. Гол получился вымученный, но, считаю, заслуженно одержали победу. Ордец? Я бы выделил всю команду и Шунина, в частности. Он сыграл как настоящий капитан, выручил в нужный момент. Матч был важнейший, находились на рубеже — вниз или вверх. Ребята показали себя с лучшей стороны, доволен каждым игроком. (Константин Алексеев)