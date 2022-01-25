Зарплата новичка «Зенита» Адамова составит около 6 миллионов рублей в месяц

По информации «СЭ», зарплата защитника Арсена Адамова в «Зените» составит около 6 миллионов рублей в месяц.

О трансфере футболиста из «Урала» в петербургский клуб было объявлено сегодня, 25 января.

В ближайшее время Адамов покинет расположение «Урала» на сборах в Шардже и присоединится к «Зениту», который во вторник закончил дубайский сбор и вскоре отправляется в Санкт-Петербург.

В текущем сезоне Адамов провел 19 матчей за «Урал» и забил один гол. В октябре 22-летний защитник был вызван в состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022.