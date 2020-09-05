Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью «СЭ» — о новичке команды форварде Александре Кокорине, который восстанавливается после травмы.

— Скоро должен поправиться Кокорин. Ему гарантировано место в основе?

— Посмотрим. Он начал тренироваться с командой с понедельника. Первые занятия проводил не полностью. В середине недели мы играли мини-турнир «4 на 4» и «5 на 5» с нейтральным. Но Саша не играл. Тем не менее, с каждым днем он набирает форму и чувствует себя увереннее. Надеюсь, со следующей недели он будет работать без ограничений. Конечно, Саша качественный игрок. Отслеживаем его состояние ежедневно. (Артем Калинин, Максим Алланазаров)

«Считаю, вклад тренера в результат переоценен. Хотя в «Шальке» мне говорили, что это 90 процентов». Интервью главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско