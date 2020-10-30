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Сандро Шварц: «Тамбов» играет компактно, «Динамо» нужно сыграть так же, как с «Сочи»

13:09
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о предстоящем матче 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».

— Жду сложный матч с «Тамбовом» в воскресенье, — сказал на пресс-конференции Шварц. — Они играют в компактный футбол. В последних матчах действовали по системе 5-3-2, будет непросто.

— «Тамбов», наверное, самая оборонительная команда в нашем футболе. За счет чего ее можно вскрывать?

— В воскресенье важно показать такую же игру, как в последнем матче, создавать моменты на высокой скорости. Планируем играть интенсивно, врываться в свободные зоны. При этом агрессивно обороняться, хорошо действовать на подборе. (Константин Алексеев)

Матч «Тамбов» — «Динамо» состоится в воскресенье, 1 ноября. Начало — в 19.00 (мск).

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