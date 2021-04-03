Сандро Шварц очень доволен игрой «Динамо» в матче с «Уфой»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над «Уфой» (4:0) в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России.
«Я очень доволен игрой, — сказал Шварц в эфире канала «Матч премьер». — Стоит отметить не только молодых игроков, которые хорошо проявили себя. Мы хорошо переводили мяч с фланга на фланг и находили пространство между линиями».
Голы в составе победителей забивали Данил Лесовой, Константин Тюкавин, Роман Нойштедтер и Николай Комличенко.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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