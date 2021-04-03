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Сандро Шварц очень доволен игрой «Динамо» в матче с «Уфой»

21:39
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над «Уфой» (4:0) в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России.

«Я очень доволен игрой, — сказал Шварц в эфире канала «Матч премьер». — Стоит отметить не только молодых игроков, которые хорошо проявили себя. Мы хорошо переводили мяч с фланга на фланг и находили пространство между линиями».

Голы в составе победителей забивали Данил Лесовой, Константин Тюкавин, Роман Нойштедтер и Николай Комличенко.

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