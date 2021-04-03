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Гогуа выложил фото из фастфуд-кафе после поражения от «Локомотива»

21:41
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Защитник «Ротора» Седрик Гогуа 3 апреля выложил новое фото в Instagram. На фотографии он изображен рядом со входом в фаст-фуд кафе одной известной американской компании.

Напомним, что в этот день «Ротор» уступил «Локомотиву» в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ со счетом 0:2.

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