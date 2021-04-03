Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» прокомментировала победу железнодорожников над «Ротором» (2:0) в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ.

«Я думаю, что «Локомотив» очень набрал и борется за самые высокие места, — сказала Смородская «СЭ». — Не только тройка, но и чемпионство. Отставание 5 очков — это немного. В конце сезона уйдет Ведран Чорлука? Вы знаете, потеряет от этого «Локо» или нет — покажет жизнь. Однако сейчас в обороне все хорошо, они пропустили только один гол за серию игр после возобновления чемпионата».

Смородская также считает, для защитника Ведрана Чорлуки и «Локомотива» пришло время расстаться.

«Жаль, конечно, что уходит Чорлука. Он многое сделал для железнодорожников, абсолютно замечательный игрок. Иногда просто приходит время расставаться. Тем более, что «Локо» купили нового центрального защитника, который выглядит очень прилично (Пабло Насименто, — «СЭ»). Это хорошая покупка», — добавила Смородская.

После победы над «Ротором» «Локомотив» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ и отстает от лидирующего «Зенита» на 5 очков.

(Артем Бухаев)