Агент Чистякова: «Мы не рассматриваем уход из «Зенита» предстоящей зимой»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова рассказал «СЭ» о будущем футболиста.

В начале ноября после поражения команды из Санкт-Петербурга от «Ахмата» (1:2), которое стало для сине-бело-голубых первым в чемпионате России-2022/23, Чистяков был временно выведен из основного состава клуба.

«Дима после всей ситуации сыграл три игры — две в Кубке и одну товарищескую игру. Если бы ситуация не была решена, он бы не играл. Конечно, мы не рассматриваем вопрос ухода из «Зенита» зимой. Мы всегда говорили, что это родной клуб Димы. Пока он нужен здесь, он будет доказывать свою состоятельность», — сказал Талаев «СЭ».

В сезоне-2022/23 Чистяков принял участие в 11 матчах «Зенита» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.