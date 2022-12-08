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Агент Чистякова: «Мы не рассматриваем уход из «Зенита» предстоящей зимой»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Дмитрий Чистяков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова рассказал «СЭ» о будущем футболиста.

В начале ноября после поражения команды из Санкт-Петербурга от «Ахмата» (1:2), которое стало для сине-бело-голубых первым в чемпионате России-2022/23, Чистяков был временно выведен из основного состава клуба.

«Дима после всей ситуации сыграл три игры — две в Кубке и одну товарищескую игру. Если бы ситуация не была решена, он бы не играл. Конечно, мы не рассматриваем вопрос ухода из «Зенита» зимой. Мы всегда говорили, что это родной клуб Димы. Пока он нужен здесь, он будет доказывать свою состоятельность», — сказал Талаев «СЭ».

В сезоне-2022/23 Чистяков принял участие в 11 матчах «Зенита» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Дмитрий Чистяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
0
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

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Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

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И К Ж
Дмитрий Баринов

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Олег Дмитриев

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