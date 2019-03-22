Самюэль Жиго: "Самое приятное воспоминание о "Спартаке"? Матч с "Марселем"

Французский защитник "Спартака" Самюэль Жиго в интервью клубной пресс-службе рассказал об интересных фактах из своей жизни, сообщает официальный Youtube-канал красно-белых.
– Самое приятное воспоминание, связанное со "Спартаком"?
– Помню, что "Спартак" встречался с "Марселем" в еврокубках.
– Любимый фильм?
– "Гладиатор".
– Любимая еда?
– Рисовый салат.
– Любимое занятие, помимо футбола?
– Здесь, в России, мне интересно погулять по Москве и увидеть разные достопримечательности.
– Способность, которой тебе хотелось бы обладать?
– Телепортация.
– Любимое место отдыха?
– У меня дома в Авиньоне (Франция).
– Что делает тебя счастливым?
– Когда я здоров и провожу время со своей семьей.
– Любимая музыка?
– Селин Дион с песней "Pour que tu m’aimes encore".
– Любимый предмет в школе?
– Физкультура.
– Твой талисман?
– Мама и папа, – признался в интервью пресс-службе "Спартака" Жиго.
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