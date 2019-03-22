Самюэль Жиго: "Самое приятное воспоминание о "Спартаке"? Матч с "Марселем"

Французский защитник "Спартака" Самюэль Жиго в интервью клубной пресс-службе рассказал об интересных фактах из своей жизни, сообщает официальный Youtube-канал красно-белых.

– Самое приятное воспоминание, связанное со "Спартаком"?

– Помню, что "Спартак" встречался с "Марселем" в еврокубках.

– Любимый фильм?

– "Гладиатор".

– Любимая еда?

– Рисовый салат.

– Любимое занятие, помимо футбола?

– Здесь, в России, мне интересно погулять по Москве и увидеть разные достопримечательности.

– Способность, которой тебе хотелось бы обладать?

– Телепортация.

– Любимое место отдыха?

– У меня дома в Авиньоне (Франция).

– Что делает тебя счастливым?

– Когда я здоров и провожу время со своей семьей.

– Любимая музыка?

– Селин Дион с песней "Pour que tu m’aimes encore".

– Любимый предмет в школе?

– Физкультура.

– Твой талисман?

– Мама и папа, – признался в интервью пресс-службе "Спартака" Жиго.

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