Самюэль Жиго: «Понимаю болельщиков. «Спартак» играл как г***»

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго прокомментировал поражение от «Урала» (1:2) в 9-м туре чемпионата России.

— Перейти на позицию центрфорварда — ваше решение?

— Я обсудил решение с нашим капитаном, нам нужно было забивать гол. Это мое решение и нашего капитана, и тренер был с нами согласен.

— Вы — лучший бомбардир команды в чемпионате. Это нормально, как считаете?

— Мы — команда, поэтому атакуем и обороняемся вместе. Но мои четыре гола — это хорошо. Жаль, что мы много пропускаем, это — проблема. Хотя бы один матч нам надо провести «сухо».

— Сегодня казалось, что только у вас были эмоции и желание победить.

— Я делал максимум, чтобы победить. Но провел далеко не лучший свой матч. Сейчас нам нужно быть сфокусированными на то, чтобы победить в следующем мате.

— Слышали трибуны? Они требуют отставки тренера.

— Я не думаю о ситуации с тренером, концентрируюсь на своей игре.

— Но как вам играть при свисте?

— Это нормально, я понимаю болельщиков. Мы играли как г*** сегодня. Если бы я был фанатом, то кричал бы то же самое. (Александр Рогулев)?

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