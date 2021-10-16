Никита Симонян поблагодарил сборную за поздравление с днем рождения

Первый вице-президент РФС, знаменитый ветеран «Спартака» Никита Симонян поблагодарил сборную России за поздравление с днем рождения. 12 октября ему исполнилось 95 лет.

«Поздравление сборной? Мне было приятно, что тут говорить. Я уже выразил благодарность Валере», — сказал Симонян «СЭ».

— Вышел памятный фильм к вашему дню рождения. Как он вам?

— Я не видел его. Могу сказать откровенно – с утра до ночи были телефонные звонки. Я к концу дня уже был мертв. Не видел, поэтому ничего не могу сказать.

— Чье поздравление вас больше всего удивило? Джанни Инфантино? Владимира Путина?

— Инфантино поздравлял, да. Президент России поздравил, часы подарил. Конечно, приятно.

Симонян большую часть своей футбольной карьеры провел в московском «Спартаке». За команду он выступал с 1949 по 1959 год. Также играл за «Крылья Советов» и «Динамо» Сухуми.

С 1960 по 1972 год возглавлял «Спартак». Специалист также был главным тренером сборной СССР (1977-1979).