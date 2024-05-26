Салтыкова выбрали лучшим молодым игроком сезона на премии Герои РПЛ

Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков признан лучшим молодым игроком сезона на премии Winline Герои РПЛ.

Церемония награждения проходит в воскресенье, 26 мая.

В минувшем сезоне 19-летний полузащитник провел за «Крылья» 29 матчей в РПЛ, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. Зимой Салтыкова выкупил «Локомотив», к которому он присоединится в межсезонье.