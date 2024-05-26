Гаджиев раскрыл трансферные планы махачкалинского «Динамо»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал о планах дагестанского клуба в летнее трансферное окно.

«Мы хотим усилить линию атаки. Мы меньше всех пропустили в первой лиге. А по забитым заметно отстаем от других. Понятно, что все меняется, и, возможно, нам понадобятся и футболисты в линию обороны. Уровень форвардов в РПЛ другой, но главным образом мы хотим укрепить атакующие позиции», — цитирует Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».

«Динамо» заняло второе место в турнирной таблице первой лиги, набрав 61 очко в 34 матчах, и будет выступать в РПЛ в сезоне-2024/25.