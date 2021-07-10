Для стадиона «Ростова» сделано исключение, несмотря на новые меры по ковиду

В Ростовской области приостановлено проведение массовых мероприятий культурного, зрелищного и развлекательного характера в общественных местах, информирует сайт Правительства Ростовской области.

Вновь введен запрет на проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей. Исключение сделано только для стадиона «Ростов-Арена», при этом максимальная заполняемость трибун там также не должна превышать 50 процентов. Заполняемость помещений при проведении музыкальных и театральных выступлений также не должна превышать 50%.

В зданиях торгово-развлекательных центров приостановлена деятельность объектов для развлечения и досуга, за исключением аквапарков и кинотеатров. При этом для бассейнов и аквапарков введены ограничения по количеству посетителей: для бассейнов площадь зеркала воды на одного человека должна составлять не менее 10 м?, для аквапарков — не менее 5 м?.

Также оговорена максимально допустимая загруженность залов в фитнесс-клубах, которые оказывают услуги в закрытых помещениях. На одного посетителя должно приходиться не менее 10 м? площади.

При оказании услуг предприятиями общественного питания разрешено обслуживание не более четырех человек за одним столом. Исключением являются случаи семейного посещения учреждений общепита, когда за одним столом могут находиться более четырех человек, если они близкие родственники: родители, дети, супруги.

Работодателям рекомендовано перевести на дистанционную работу всех работников в возрасте 65 лет и старше. Всего на дистанционную работу должно быть отправлено не менее 30% от общего числа сотрудников.