Алексей Сафонов — о трансфере Алеррандро: «В ЦСКА пришли к выводу, что без вливаний в команду нельзя бороться за медали»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию о возможном трансфере нападающего «РБ Брагантино» Алеррандро в ЦСКА.

Ранее агент бразильского футболиста Карлос Майнберг рассказал «СЭ», что его клиент успешно прошел медосмотр в армейском клубе и подпишет контракт на 4 года с самовыкупом за 5 миллионов.

«Не считаю неожиданным, что ЦСКА нашел деньги на трансферы. Пришли к выводу, что без вливаний в команду нельзя бороться за медали. Не думаю, что у ЦСКА появились какие-то скрытые спонсоры, которые стали давать деньги. Не думаю, что есть подводные течения, в футболе мир тесен. Налоги платятся, все видно. К тому же сейчас проблема даже не деньги найти, а сделать перевод за трансфер», — цитирует Сафонова Legalbet.ru.

Алеррандро выступает за «Брагантино» с января 2020 года. Форвард забил 26 голов и отдал 11 результативных передач в 123 матчах за команду. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро.