Агент Роши: «Пока нет признаков ухода из ЦСКА, но в футболе все может быстро измениться»

В агентстве Sferico Sports, представляющем интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, высказались о возможном уходе игрока из московского клуба.

«Открытые рынки еще есть. Пока нет никаких признаков возможного ухода, но мы уже знаем, что в футболе все может быстро измениться, — приводит слова представителя агентства Sferico Sports «ВсеПроСпорт».

Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. В текущем сезоне 30-летний бразилец провел 19 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.