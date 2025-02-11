Кирьяков: «Кубок России — непонятное соревнование, новый формат в любом случае будет лучшего этого»

Экс-нападающий «Динамо» и сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением о возможном изменении формата проведения ФОНБЕТ Кубка России по футболу.

«Тот формат Кубка России, который сейчас, — это вообще непонятное соревнование. Оно сделано больше для клубов РПЛ. Нет смысла в нем играть командам Второй и Первой лиг, особенно пытаться его выиграть или бороться за это. Посмотрим, как будет выглядеть новая формула. Думаю, это в любом случае будет лучше, чем нынешняя», — цитирует Кирьякова Legalbet.ru.

Предполагается, что групповой этап Кубка России разделят на Высшую лигу (клубы РПЛ, первой лиги и дивизиона А второй лиги) и Лигу регионов (клубы первой и второй лиги, Медиалиги и региональных чемпионатов) количество команд в каждой из которых увеличат до 36.