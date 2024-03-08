Сафонов о поражении «Краснодара» от «Ростова»: «Исправил бы что-то Сперцян? Не знаю»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал поражение от «Ростова» (1:2) в матче 20-го тура РПЛ.

— Мне кажется, мы не так много мячей именно обрезали, — начал Сафонов. — В принципе, если команда прессингует так каждый матч, будет странно, если мы будем к этому не готовы. Поэтому мы это рассматривали.

— 11 желтых карточек, 1 красная. Много борьбы. Такой матч или судейство было настолько категоричным?

— Судейство комментировать не хочу. Но сказать, что судья был категоричным — наверное, это минимум, который был возможен в данной ситуации.

— Насколько сильно сказалось отсутствие Эдуарда Сперцяна?

— Сейчас тяжело сказать. Надо посмотреть в первую очередь, наверное, статистику единоборств. Кажется, что в первом тайме мы проигрывали борьбу и владение переходило к сопернику. Исправил бы что-то Эдик? Не знаю, — сказал Сафонов.

«Краснодар» (39 очков) продолжает лидировать в турнирной таблице, но может опуститься на второе место, если «Зенит» (37) в 20-м туре победит «Урал».