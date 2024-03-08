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8 марта, 21:31

Сафонов о поражении «Краснодара» от «Ростова»: «Исправил бы что-то Сперцян? Не знаю»

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал поражение от «Ростова» (1:2) в матче 20-го тура РПЛ.

— Мне кажется, мы не так много мячей именно обрезали, — начал Сафонов. — В принципе, если команда прессингует так каждый матч, будет странно, если мы будем к этому не готовы. Поэтому мы это рассматривали.

— 11 желтых карточек, 1 красная. Много борьбы. Такой матч или судейство было настолько категоричным?

— Судейство комментировать не хочу. Но сказать, что судья был категоричным — наверное, это минимум, который был возможен в данной ситуации.

— Насколько сильно сказалось отсутствие Эдуарда Сперцяна?

— Сейчас тяжело сказать. Надо посмотреть в первую очередь, наверное, статистику единоборств. Кажется, что в первом тайме мы проигрывали борьбу и владение переходило к сопернику. Исправил бы что-то Эдик? Не знаю, — сказал Сафонов.

«Краснодар» (39 очков) продолжает лидировать в турнирной таблице, но может опуститься на второе место, если «Зенит» (37) в 20-м туре победит «Урал».

Матвей Сафонов
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Краснодар
ФК Ростов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
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 16 1 3
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