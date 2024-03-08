Сафонов о шансах «Краснодара» на титул: «Перед этими двумя матчам наверняка многие говорили, что мы не станем чемпионами»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов ответил на вопрос о потенциальном чемпионстве после поражения от «Ростова» (1:2) в матче 20-го тура РПЛ.

— Ничья с «Рубином», поражение в матче с «Ростовом». Понимаете, что начнутся разговоры о том, что «Краснодар» выбыл из чемпионской гонки?

— Разговоров много. Они ходят всегда. До этих двух матчей наверняка многие говорили, что «Краснодар» не станет чемпионом. Посмотрим, как будет впереди.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 39 очками в 20 матчах. Вторым идет «Зенит» (37 очков), на третьей строчке — «Динамо» (35 очков), обе команды провели на одну игру меньше, чем «быки».