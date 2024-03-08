Чанов: «Отбитые пенальти Акинфеева ногами уже напоминают заготовку»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал выступление голкипера армейцев Игоря Акинфеева в матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0).

«Воспоминаний из 2003-го не было, но очень хотелось, чтобы Игорь взял пенальти. А когда отбил ногами, то вспомнился ЧМ-2018 и серия пенальти с Испанией. Отбитые пенальти Акинфеева ногами уже напоминают заготовку», — приводит слова Чанова Metaratings.ru.

В текущем сезоне 37-летний Акинфеев провел 19 матчей, в которых пропустил 21 мяч и 7 раз оставлял свои ворота «сухими».

На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24, набрав 32 очка в 20 матчах.