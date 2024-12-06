Садыгов заявил, что не видит глобальных проблем в российском футболе

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о высказываниях губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

«В российском футболе глобальных проблем не вижу», — сказал Садыгов «СЭ».

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.