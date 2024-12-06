ФИФА наложила бан на «Химки» из-за трансфера Сабовича

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в комментарии для «СЭ» отреагировал на трансферный бан клуба.

«Нам известно, что по линии ФИФА на клуб наложен один запрет на регистрацию игроков, и он является временным. Дело касается ситуации с Бесардом Сабовичем. С нашей стороны была подана апелляция в CAS с целью защиты своих интересов. После довольно продолжительного процесса рассмотрения дела, международный суд встал на сторону футболиста.

Сейчас банковские переводы за рубеж требуют дополнительных согласований, это замедляет решение финансовых вопросов. Юристы клуба в диалоге с представителями игрока, вопрос в процессе. Какие-либо дополнительные санкции на клуб не накладывались», — сказал Оленев «СЭ».

Сабович перешел в «Химки» из «Кайсериспора» летом 2021 года. Год спустя швед перебрался в «Юргорден».

Ранее ФИФА наложила запрет на регистрацию новичков подмосковным «Химкам» до лета 2026 года.