Юрист Прокопец: «Единственный способ у «Химок» снять бан — оплата долга»

Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал «СЭ» решение ФИФА наложить запрет на регистрацию новичков «Химок» до лета 2026 года.

«На «Химки» наложен трансферный бан из-за долгов клуба перед бывшим их футболистом Бесардом Сабовичем. Они проиграли дело в ФИФА и в CAS. Мы представляем интересы Сабовича. По его требованию на клуб наложен бан на совершение трансферов. Единственный способ у «Химок» снять бан — оплата долга», — сказал Прокопец «СЭ».

Сабович перешел в «Химки» из «Кайсериспора» летом 2021 года. Год спустя швед перебрался в «Юргорден».

Кроме того, ограничения наложены на ЦСКА и «Кубань». Московской команде также запрещено регистрировать новичков на ближайшие три окна, а краснодарцам — до повышения лигой выше. Сейчас «Кубань» играет в дивизионе А второй российской лиги.