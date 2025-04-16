Контракт Адиева с «Химками» рассчитан на год

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в интервью «СЭ» прокомментировал назначение Магомеда Адиева на пост главного тренера команды.

В среду, 16 апреля «СЭ» сообщил, что российского специалиста сегодня представили команде. Он сменит Франка Артигу, который был отправлен в отставку 15 апреля.

— Правильно понимаем, что сегодня команде был представлен Магомед Адиев?

— Да. С завтрашнего дня он начнет работать с командой, — заявил «СЭ» Садыгов.

— На какой срок рассчитан контракт с Адиевым?

— Контракт рассчитан на год. Это очень хороший тренер, который отлично себя показал в Казахстане и «Ахмате». Думаю, что руководство приняло правильно решение, назначив Адиева, при всем уважении к Артиге. Вспомните, как в начале сезоне «Ахмат» при Адиеве сыграл с «Химками» 3:3, при этом отыгравшись со счета 0:2.

«Химки» после 24-го тура чемпионата России-2024/25 занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками.