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Сегодня, 19:55

Контракт Адиева с «Химками» рассчитан на год

Константин Белов
Корреспондент
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Магомед Адиев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в интервью «СЭ» прокомментировал назначение Магомеда Адиева на пост главного тренера команды.

В среду, 16 апреля «СЭ» сообщил, что российского специалиста сегодня представили команде. Он сменит Франка Артигу, который был отправлен в отставку 15 апреля.

— Правильно понимаем, что сегодня команде был представлен Магомед Адиев?

— Да. С завтрашнего дня он начнет работать с командой, — заявил «СЭ» Садыгов.

— На какой срок рассчитан контракт с Адиевым?

— Контракт рассчитан на год. Это очень хороший тренер, который отлично себя показал в Казахстане и «Ахмате». Думаю, что руководство приняло правильно решение, назначив Адиева, при всем уважении к Артиге. Вспомните, как в начале сезоне «Ахмат» при Адиеве сыграл с «Химками» 3:3, при этом отыгравшись со счета 0:2.

«Химки» после 24-го тура чемпионата России-2024/25 занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками.

Туфан Садыгов рассказал о&nbsp;ситуации в &laquo;Химках&raquo;.«Основа «Химок» может бойкотировать матч с «Зенитом»? На этот случай существует дубль». Интервью Туфана Садыгова
Магомед Адиев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Туфан Садыгов
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«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Шинник»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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Оренбург – Динамо Мх
 - : -
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Акрон – Спартак
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Локомотив – Пари НН
 - : -
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
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Динамо – Рубин
 - : -
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 - : -
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Алексей Батраков

Локомотив

 12
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Мирлинд Даку

Рубин

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П
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Маркус Вендел

Зенит

 9
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Бителло

Динамо

 9
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Алексей Батраков

Локомотив

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 19 1 5
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