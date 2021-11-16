Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал продление контракта с московским клубом.

«После одного из домашних игр ко мне подошел Павел Константинович Пивоваров и сказал, что «Динамо» хочет продлить со мной контракт, — приводит слова Шунина официальный сайт московского клуба. — Переговоры начались в октябре, а сегодня мы уже подписали контракт. Никаких проблем не было. У нас был разговор и с Сандро Шварцем. Он сказал, что в курсе и хочет, чтобы я продлил соглашение с клубом».

По словам вратаря, он чувствует себя отлично, и у него много сил и желания помогать «Динамо».

«У нас очень хороший состав, много молодых игроков, агрессивный атакующий стиль. Мы идем в тройке и с каждой игрой будем вместе становиться опытнее и сильнее. «Динамо» дало мне все, не представляю себя вне клуба. Конечно, я рад, что мы и дальше будем двигаться вместе. Моя цель и мечта — взять чемпионство с любимым клубом» , — сказал он.

Новый контракт Шунина с «Динамо» рассчитан до 2024 года. Предыдущее соглашение истекало в конце сезона-2021/22.

Шунин является воспитанником «Динамо». Вратарь выступает за основную команду московского клуба с 2007 года.

В нынешнем сезоне 34-летний россиянин провел 11 матчей в Тинькофф РПЛ, пропустил 15 мячей и три раза сохранил свои ворота в неприкосновенности.