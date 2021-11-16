Шунин — о продлении контракта с «Динамо»: «Моя цель и мечта — взять чемпионство с любимым клубом»
Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал продление контракта с московским клубом.
«После одного из домашних игр ко мне подошел Павел Константинович Пивоваров и сказал, что «Динамо» хочет продлить со мной контракт, — приводит слова Шунина официальный сайт московского клуба. — Переговоры начались в октябре, а сегодня мы уже подписали контракт. Никаких проблем не было. У нас был разговор и с Сандро Шварцем. Он сказал, что в курсе и хочет, чтобы я продлил соглашение с клубом».
По словам вратаря, он чувствует себя отлично, и у него много сил и желания помогать «Динамо».
«У нас очень хороший состав, много молодых игроков, агрессивный атакующий стиль. Мы идем в тройке и с каждой игрой будем вместе становиться опытнее и сильнее. «Динамо» дало мне все, не представляю себя вне клуба. Конечно, я рад, что мы и дальше будем двигаться вместе. Моя цель и мечта — взять чемпионство с любимым клубом», — сказал он.
Новый контракт Шунина с «Динамо» рассчитан до 2024 года. Предыдущее соглашение истекало в конце сезона-2021/22.
Шунин является воспитанником «Динамо». Вратарь выступает за основную команду московского клуба с 2007 года.
В нынешнем сезоне 34-летний россиянин провел 11 матчей в Тинькофф РПЛ, пропустил 15 мячей и три раза сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Дополнительная информация:
https://fcdm.ru/news/anton-sunin-dinamo-dalo-mne-vsyo-ne-predstavlyayu-sebya-vne-kluba
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