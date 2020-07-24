Самый титулованный футболист России, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер красно-белых Дмитрий Аленичев в своей авторской колонке в «СЭ» выразил мнение, что с нынешним составом «Спартак» не сможет бороться за первые места в чемпионате России.

— Новый гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов озвучил цель — выход в Лигу чемпионов, это право по итогам чемпионата-2020/21 дают только первые два места. Мое мнение, что с нынешнем составом об этом и речи быть не может, потолок — попадание в пятерку, — считает Аленичев. — А чтобы составить реальную конкуренцию «Зениту», «Локо», «Краснодару», ЦСКА необходимо приобрести минимум пять игроков. Если уйдет Жиго — двух центральных защитников, потому что с Гапоновым и Масловым, при всем уважении к молодым, далеко не уедешь. Центрального или опорного полузащитника: Крал выполняет большой объем черновой работы, но ему нужен помощник, ведь чех часто пропускает матчи из-за перебора желтых карточек. Креативного хава, игрока такого плана, какими раньше были Егор Титов или Алекс, ведь Бакаев весной и летом подсел, стал нестабилен. И, честно говоря, взял бы еще одного нападающего. Соболев, Понсе и Ларссон — неплохие ребята, но не те, кто делает разницу. Много проблем возникает на позиции правого защитника, ее также требуется усилить.

Сейчас вот много говорят об Урунове из «Уфы», но это молодой парень, и его возможный переход — на перспективу. Центральные защитники Неделчару и Табидзе — достаточно опытные, но в «Спартаке» на них обрушится совсем другое давление.

Полностью колонку Дмитрия Аленичева читайте здесь.