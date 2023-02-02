Губерниев заявил, что Талалаев разбирается в футболе лучше Слуцкого

Телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывание главного тренера «Торпедо» Андрея Талалаева о том, что он готов во второй раз пригласить Артема Дзюбу.

«Талалаев сказал, что игра в «Торпедо» была бы вторым шансом для Дзюбы, а Слуцкий рассудил, что игроку уровня Артема не надо проходить просмотр в подобных командах, а нужно сразу подписывать контракт? Я считаю, что Талалаев сильнее Слуцкого как тренер. Он лучше разбирается в футболе, поэтому в этой ситуации я доверяю Андрею. Тут двух мнений быть не может. В любом случае Дзюба — величина. Он парень рукастый, как мы знаем, и футболист неплохой, поэтому разные варианты будут обсуждаться. Но будем надеяться, что все эти обсуждения выльются во что-то практическое, потому что Артем прежде всего в футбол должен играть. А пока мы обсуждаем, где он будет играть, время работает против Дзюбы», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

Ранее Талалаев заявил, что готов во второй раз пригласить в команду Дзюбу, который, по словам Слуцкого, в первый раз отказался проходить просмотр в московской команде.

Дзюба пребывает в статусе свободного агента с 3 ноября 2022 года после разрыва соглашения с турецким клубом «Адана Демирспор» по обоюдному согласию сторон.