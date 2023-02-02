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Сегодня, 15:26

Губерниев заявил, что Талалаев разбирается в футболе лучше Слуцкого

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывание главного тренера «Торпедо» Андрея Талалаева о том, что он готов во второй раз пригласить Артема Дзюбу.

«Талалаев сказал, что игра в «Торпедо» была бы вторым шансом для Дзюбы, а Слуцкий рассудил, что игроку уровня Артема не надо проходить просмотр в подобных командах, а нужно сразу подписывать контракт? Я считаю, что Талалаев сильнее Слуцкого как тренер. Он лучше разбирается в футболе, поэтому в этой ситуации я доверяю Андрею. Тут двух мнений быть не может. В любом случае Дзюба — величина. Он парень рукастый, как мы знаем, и футболист неплохой, поэтому разные варианты будут обсуждаться. Но будем надеяться, что все эти обсуждения выльются во что-то практическое, потому что Артем прежде всего в футбол должен играть. А пока мы обсуждаем, где он будет играть, время работает против Дзюбы», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

Ранее Талалаев заявил, что готов во второй раз пригласить в команду Дзюбу, который, по словам Слуцкого, в первый раз отказался проходить просмотр в московской команде.

Дзюба пребывает в статусе свободного агента с 3 ноября 2022 года после разрыва соглашения с турецким клубом «Адана Демирспор» по обоюдному согласию сторон.

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-talalaev-razbiraetsya-v-futbole-luchshe-sluckogo-poetomu-v-situacii-s-dzyuboi-veryu-mneniyu-andreya-224671/
Андрей Талалаев
Артем Дзюба
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Дмитрий Губерниев
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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