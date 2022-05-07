Рыбус: «Две последние игры у нас не получились»

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус рассказал о настрое на матч 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина».

«Две последние игры у нас не получились. Проиграли «Зениту», «Краснодару». Футбол хорош тем, что всегда можно исправить положение. Поднять настроение себе, болельщикам. Готовимся к тяжелому матчу, но с хорошим настроем», — заявил Рыбус.

Игра «Локомотив» — «Рубин» состоится в воскресенье, 8 мая. Начало — 19.00 (мск).