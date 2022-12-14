Ряд футболистов «Химок» поставил переговоры об уходе из клуба на паузу из-за возможной отставки Гогниева
Несколько футболистов «Химок» поставили переговоры об уходе из клуба на паузу, сообщает Metaratings.
По данным источника, это связано с возможной отставкой главного тренера команды Спартака Гогниева, которая может произойти до окончания первого зимнего сбора химчан.
Ранее сообщалось, что зимой «Химки» могут покинуть Дмитрий Тихий, Артем Юран, Илья Камышев, Александр Филин, Илья Лантратов, Аяз Гулиев и другие футболисты. 15 декабря в Турции начнется первый сбор команды после отпуска, на который не поедет часть футболистов команды, в том числе Денис Глушаков.
После 17 туров чемпионата России-2022/23 «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице с 12 очками.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2