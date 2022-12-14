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Сегодня, 17:17

Ряд футболистов «Химок» поставил переговоры об уходе из клуба на паузу из-за возможной отставки Гогниева

Иван Торопцев
Корреспондент
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Несколько футболистов «Химок» поставили переговоры об уходе из клуба на паузу, сообщает Metaratings.

По данным источника, это связано с возможной отставкой главного тренера команды Спартака Гогниева, которая может произойти до окончания первого зимнего сбора химчан.

Ранее сообщалось, что зимой «Химки» могут покинуть Дмитрий Тихий, Артем Юран, Илья Камышев, Александр Филин, Илья Лантратов, Аяз Гулиев и другие футболисты. 15 декабря в Турции начнется первый сбор команды после отпуска, на который не поедет часть футболистов команды, в том числе Денис Глушаков.

После 17 туров чемпионата России-2022/23 «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице с 12 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/ryad-igrokov-khimok-postavil-peregovory-ob-ukhode-iz-kluba-na-pauzu-iz-za-vozmozhnoy-otstavki-gognie-1439119/

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
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Аргентина 3
Хорватия 0
Матч завершен

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй 6
Сиэтл 2
Матч завершен

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
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ФК Химки
2
4
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

Краснодар

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