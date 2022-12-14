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Сегодня, 17:19

Гаврилов отреагировал на решение Бакаева остаться в «Зените»

Виктория Кравченко
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Зелимхан Бакаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-игрок «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал решении вингера «Зенита» Зелимхана Бакаева остаться в петербургском клубе.

«Его для чего брали вообще? Вот им нужно задать вопрос. В основу его брали или как? Дыры, наверное, затыкать им нужно было какие-то. Непонятно, основным или запасным его брали. На что он вообще соглашался? Может, просто на деньги какие-то согласился и все. Ему там дали на три рубля побольше, а он пошел. Может, он даже и не задумывался, будет он в основе играть или нет. Может, его устраивает и эта ситуация в клубе, раз остается», — цитирует Гаврилова «Спорт День за Днем».

Ранее в СМИ писали, что футболист не планирует в зимнее трансферное окно покидать петербургский клуб.

Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года, подписав контракт с питерским клубом по схеме «3+1». В текущем сезоне полузащитник провел 19 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gavrilov-po-bakaevu-uzhe-reshennyy-vopros-v-spartake-takikh-vozvrashcheniy-ne-pomnyu

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29%

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Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
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Аргентина 3
Хорватия 0
Матч завершен

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
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Тампа-Бэй 6
Сиэтл 2
Матч завершен

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
Зелимхан Бакаев
Юрий Гаврилов (футбол)
ФК Зенит
11
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

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Квинси Промес

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Спартак

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